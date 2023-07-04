В Индии начался онлайн-саммит ШОС

В Нью-Дели открылся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет в виртуальном режиме.

В Нью-Дели открылся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет в виртуальном режиме.

Председательствовать на заседании совета глав государств ШОС будет премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что по итогом виртуальной встречи в ШОС примут Иран. Также государства-члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Беларуси присоединиться к организации.

Отметим, что Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. Беларусь является наблюдателем в ШОС. В июле прошлого года страна подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.