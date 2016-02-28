​В Индии мужчина убил ножом 14 членов своей семьи и покончил с собой

Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Мужчина в Индии убил 14 членов своей семьи, в том числе восемь детей, ножом и после этого повесился.

Как передает Report со ссылкой на Indian Express, 35-летний Хансил Варекар (Hansil Warekar) работал организатором праздничных мероприятий в городе Тхане, его семья хорошо была известна в округе и считалась благополучной.

Полиция сообщила, что в доме Варекара вечером в субботу принимали гостей, после чего многие родственники остались на ночь. Около двух часов ночи злоумышленник запер входные двери в дом и убил свою жену, восемь детей, трех сестер и родителей спящими. Орудие убийства было обнаружено рядом с телом главы семейства, который повесился сразу после совершения преступления.

О произошедшем полиция узнала от одной из выживших сестер злоумышленника. Ее крики посреди ночи услышал сосед, он попытался ворваться в дом и помочь ей, но двери были заперты. Он разбил окно на первом этаже и вошел в дом, чтобы спасти девушку. Примерно в это же время поступил звонок в полицию, сообщил представитель местных правоохранительных органов.

Девушку с ножевыми ранениями доставили в ближайшую больницу, где ей оказывается помощь.

Мотивы преступления пока неизвестны, полиция ведет расследование.