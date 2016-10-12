В Индии ликвидировали боевика, напавшего на институт в Кашмире

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Индийские силовики ликвидировали одного из группы боевиков, забаррикадировавшихся в здании правительственного института в индийском штате Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.

Группа из двух или трех боевиков около 06.30 понедельника ворвалась в здание Института развития предпринимательства Джамму и Кашмира (Jammu and Kashmir Entrepreneurs Development Institute, JKEDI) в городе Пампор, расположенном в 10 километрах от Шринагара. По предварительной версии, боевики прибыли на лодках по реке Джелам.

Войдя в семиэтажное здание, они устроили поджог, чтобы привлечь таким образом внимание сотрудников сил безопасности. В ходе перестрелки один военнослужащий получил ранения.

"Армия применила тяжелое вооружение в этой операции против них, но пока только один террорист был убит", — заявил изданию представитель полиции, пожелавший сохранить анонимность.