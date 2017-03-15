В Индии истребитель Су-30МКИ упал на деревню

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В индийском штате Раджастан на северо-западе страны потерпел крушение истребитель Су-30МКИ национальных ВВС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NDTV.

Катастрофа произошла днем во время планового вылета. Самолет должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, но рухнул на жилой дом в местной деревне.

В результате пострадали трое жителей дома - их госпитализировали с ожогами и другими травмами. Пилотам удалось катапультироваться.

После падения самолета в деревне начался пожар, уничтоживший шесть домов и два мотоцикла, пострадал также скот, отмечается в репортаже.

ВВС Индии занимаются расследованием катастрофы.