В Индии использовали свыше 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии объявило, что в четверг в стране преодолен рубеж 1 млрд введенных доз вакцин против COVID-19

Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии объявило, что в стране преодолен рубеж 1 млрд введенных доз вакцин против COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Ожидается, что в честь этого события в Красном форте Нью-Дели поднимут самый большой в стране национальный флаг весом около 1,4 тыс. кг. Правительство также планирует сделать объявления о рекорде в поездах, самолетах и на кораблях.

"Мы делаем до 700 прививок в секунду", - заявил в эфире телеканала генеральный директор Национального управления здравоохранения доктор Р. С. Шарма, подчеркнув, что выяснить, кто получил историческую миллиардную дозу, будет сложно.

По данным Минздрава, около 75% всех взрослых получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили вакцинацию. Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.