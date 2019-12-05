В Индии грузовик врезался в автобус, погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с грузовиком, которое произошло в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В результате происшествия девять человек погибли, 23 пострадали. Состояние 10 пассажиров оценивается как тяжелое", - сообщил представитель полиции региона Абид Хан. По его информации, все раненые к настоящему времени доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Столкновение двух автомобилей было такой силы, что четверо пассажиров автобуса погибли на месте, сообщил полицейский.

Другие обстоятельства ДТП, а также его причины пока неизвестны.