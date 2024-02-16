В Индии фермеры объявили о начале общенациональной забастовки

Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о проведении в пятницу общенациональной забастовки с 06:00 по местному времени (04:30 по бакинскому времени).
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Фермеры сообщают, что в рамках акции намерены перекрыть несколько железных дорог и автотрасс на четыре часа, с 12:00 до 16:00 по местному времени. Ожидается, что будет нарушена работа транспорта, кроме того, прекратятся сельскохозяйственные работы, останутся закрытыми сельские магазины, сельскохозяйственные предприятия.