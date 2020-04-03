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В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек

​В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек

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В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 2 301.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

В Индии выздоровели 156, скончались 56 человек. В стране введен трехнедельный режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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