​В Индии число заболевших COVID-19 выросло более чем на 900 человек

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 909 человек, болезнь обнаружена у 8 356 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

В это число входит 7 367 человек, проходящих лечение, 715 выздоровевших, 273 погибших и один заразившийся COVID-19 человек, уехавший из страны.

Наибольшее число заболевших находятся в штате Махараштра – 1 761 человек. Следом идет столичная территория Дели, где отмечено 1 069 случаев заражения. Третий по числу заболевших - штат Тамилнанд - 969 случаев.

Напомним, что правительство Индии на фоне пандемии COVID-19 объявило о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.