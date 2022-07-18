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В Индии более 4,8 тыс. выборщиков начали голосование на выборах президента

В Индии более 4,8 тыс. выборщиков начали голосование на выборах президента Коллегия выборщиков в составе 4 809 человек проводит в понедельник голосование на выборах 15-го президента Индии.
Другие страны
18 июля 2022 г. 09:39
В Индии более 4,8 тыс. выборщиков начали голосование на выборах президента

Коллегия выборщиков в составе 4 809 человек проводит в понедельник голосование на выборах 15-го президента Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония голосования, открытые которой транслировали индийские телеканалы, началась в 10:00 и завершится в 17:00.

В выборах принимают участие депутаты верхней (Раджья сабха) и нижней (Лок сабха) палат парламента страны, а также члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий (в Индии только две из восьми союзных территорий имеют законодательные собрания - Дели и Пудучерри).

Подсчет голосов состоится 21 июля, к этой дате в парламентский комплекс в Нью-Дели, где будет проходить окончательное определение результатов, должны быть доставлены бюллетени из всех регионов. Подсчет - довольно сложный процесс, поскольку голос каждого выборщика имеет разную "ценность" - в зависимости от населения штата, который он представляет: от 208 в Уттар-Прадеше (самый населенный штат) до семи в малонаселенном Сиккиме.

Пятилетний срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда завершается 24 июля, и, в соответствии со статьей 62 Конституции Индии, выборы следующего президента должны быть проведены до завершения срока его полномочий. Новый президент должен принести присягу 25 июля.

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