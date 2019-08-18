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В Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

В Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

Более 20 человек погибли в индийском штате Химачал-Прадеш в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет в воскресенье газета Times of India.

По данным издания, восемь человек погибли в столице штата - городе Шимла.Более 600 дорог остаются перекрыты в штате из-за наводнений и оползней, включая 13 крупных магистралей. 

Более 1,4 тысячи человек нуждаются в помощи спасательных служб, около 530 жителей штата были эвакуированы.

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