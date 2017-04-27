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    В Кашмире погибли три человека при нападении боевиков на армейский лагерь - ОБНОВЛЕНО

    Двое боевиков были ликвидированы

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир погибли трое военных.

    Как передает Report, об этом сoобщает NDTV.

    Отмечается, что двое нападавших боевиков были ликвидированы. Боевые действия продолжаются.



    ***08:45

    Боевики напали на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир, двое боевиков были ликвидированы.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    По данным, инцидент произошел в округе Купвара близ населенного пункта Панзгам.

    Боестолкновение продолжается, идет интенсивная перестрелка.

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