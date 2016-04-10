​В Индии башенный кран упал на самолет - ВИДЕО

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Башенный кран, который перевозил старый самолет флагманского индийского перевозчика Air India, рухнул на него на глазах десятков людей.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

На записи видно, как самолет падает на бетонные заграждения, кран подламывается и обрушивается прямо на воздушное судно.

Инцидент произошел в аэропорту Бегумпет в штате Телангана во время транспортировки самолета из аэропорта в школу подготовки пилотов, расположенную неподалеку, сообщают СМИ.

В результате происшествия никто не пострадал.