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В Индии 26 человек погибли при падении в пруд трактора

В Индии 26 человек погибли при падении в пруд трактора По меньшей мере 26 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы, когда трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд.
Другие страны
2 октября 2022 г. 07:48
В Индии 26 человек погибли при падении в пруд трактора

По меньшей мере 26 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы, когда трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно информации, большинство погибших и пострадавших - женщины и дети.

Инцидент произошел в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, в прицепе которого находилось около 50 человек, не справился с управлением, и машина скатилась в воду. Все жертвы - паломники, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.

Пострадавших доставили в больницу, к спасательным работам привлекли полицию и местных жителей.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и призвал не использовать тракторные прицепы для перевозки людей. Он подчеркнул, что они должны использоваться только для транспортировки грузов.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda zəvvarları daşıyan traktor gölməçəyə düşüb, 26 nəfər ölüb

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