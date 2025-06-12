На месте крушения самолета в Индии нашли тела 60 погибших, в том числе 10 студентов

По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа в Индии могли погибнуть в результате падения самолета Boeing 787-8 Dreamliner на здание общежития.

На месте крушения самолета в Индии найдено не менее 60 тел, в том числе десять на территории общежития медицинского колледжа, на крышу которого упал самолет.

Как передает Report, сообщает индийская газета New Indian Express.

"На месте крушения извлечено не менее 60 обугленных тел, в том числе десять из общежития медицинского колледжа", - пишет издание.

Согласно последним данным, все 242 человека, находящиеся на борту потерпевшего крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, погибли.

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По меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа в Индии могли погибнуть в результате падения самолета Boeing 787-8 Dreamliner на здание общежития.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные новостные агентства.

"Самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - отметили в полиции.

Число погибших в результате крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India возросло до 133 человек.