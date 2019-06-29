В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса - ФОТО

По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ограждающая стена вокруг жилого комплекса упала на несколько жестяных бараков, где проживали рабочие. Причиной ЧП стали сильные муссонные дожди.

"Наши команды расследуют данный инцидент. В отношении виновных будут приняты строжайшие меры. Нам необходимо проверить, были ли получены все необходимые для строительства разрешения и были ли приняты надлежащие меры безопасности", - заявил представитель местной полиции.

Пострадавшие доставлены в больницы. Поисковая операция продолжается. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.