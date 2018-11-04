В Индии 12 человек погибли в ДТП

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали в результате ДТП в воскресенье в городе Сонипат на севере Индии, сообщает агентство PTI.

Как передает Report, по данным полиции, ДТП произошло около 18.00 по местному времени, грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником. "На данный момент известно о 12 погибших. Семь человек ранены", — заявила агентству начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.

Все пострадавшие направлены в больницу. Водитель грузовика бросил свою машину и скрылся с места аварии, само транспортное средство было конфисковано полицией.