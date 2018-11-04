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    В Индии 12 человек погибли в ДТП

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/  По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали в результате ДТП в воскресенье в городе Сонипат на севере Индии, сообщает агентство PTI. 

    Как передает Report, по данным полиции, ДТП произошло около 18.00 по местному времени, грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником. "На данный момент известно о 12 погибших. Семь человек ранены", — заявила агентству начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.

    Все пострадавшие направлены в больницу. Водитель грузовика бросил свою машину и скрылся с места аварии, само транспортное средство было конфисковано полицией.

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