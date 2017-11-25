В инциденте на станции метро Oxford Circus пострадали 15 человек

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Более 15 человек пострадали в инциденте на станции метро Oxford Circus в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в час-пик в метро Лондона были слышны выстрелы. На место приехала полиция и пожарные. Сообщения о стрельбе не были подтверждены.

В это время люди активно покупали подарки и украшения к Рождеству, станция была переполнена.

"Мы оказали помощь нескольким пациентам, которые получили травмы, пока покидали район Oxford Circus. Мы осмотрели семерых пациентов на месте и доставили восьмерых в две центральные больницы Лондона с небольшими повреждениями. Также мы доставили одного пострадавшего в травматологический центр с травмой ноги", - сообщила служба в Twitter.

По данным правоохранителей, на платформе метро поссорились двое мужчин.