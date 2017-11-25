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    В инциденте на станции метро Oxford Circus пострадали 15 человек

    По данным правоохранителей, на платформе метро поссорились двое мужчин

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Более 15 человек пострадали в инциденте на станции метро Oxford Circus в Лондоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в час-пик в метро Лондона были слышны выстрелы. На место приехала полиция и пожарные. Сообщения о стрельбе не были подтверждены.

    В это время люди активно покупали подарки и украшения к Рождеству, станция была переполнена.

    "Мы оказали помощь нескольким пациентам, которые получили травмы, пока покидали район Oxford Circus. Мы осмотрели семерых пациентов на месте и доставили восьмерых в две центральные больницы Лондона с небольшими повреждениями. Также мы доставили одного пострадавшего в травматологический центр с травмой ноги", - сообщила служба в Twitter.

    По данным правоохранителей, на платформе метро поссорились двое мужчин.

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