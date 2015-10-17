​В Иерусалиме израильская полиция застрелила палестинца

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Полиция Израиля застрелила в Иерусалиме палестинца, вооруженного ножом.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters.

Полицейские рассказали, что когда офицеры подошли к мужчине, он вытащил нож и попытался напасть на них.

В течение последних недель в ходе конфликтов погибли и пострадали около 40 человек, однако преимущественно в столкновениях участвовали гражданские.

Премьер-министр Израиля заявил, что готов провести встречу, в частности, с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Напомним, 13 октября палестинцы объявили так называемый «день гнева», во время которого, вооружившись ножами и пистолетами убили, по меньшей мере, двоих человек, а также ранили еще нескольких во время атаки в пригороде Тель-Авива.