В Идлибе погибли 29 турецких военных - ОБНОВЛЕНО

Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, возросло до 29.
Как передает Report, oб этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
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Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, возросло до 22.
Как передает Report, oб этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
"В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь", - сказал он.
01:05***
Турецкие военные подверглись воздушной атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, погибли 9 военнослужащих ВС Турции.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.
"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил губернатор.