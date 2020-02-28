В Идлибе погибли 29 турецких военных - ОБНОВЛЕНО

Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, возросло до 29.

Как передает Report, oб этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.





***01:50

Число военнослужащих ВС Турции, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, возросло до 22.

Как передает Report, oб этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

"В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь", - сказал он.

01:05***

Турецкие военные подверглись воздушной атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, погибли 9 военнослужащих ВС Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил губернатор.