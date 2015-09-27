​В Хорватию за день прибыли 10 тысяч беженцев

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Поток беженцев в Европу из африканских и ближневосточных стран бьет все рекорды. В минувшую пятницу в Хорватию прибыли почти десять тысяч приезжих.

Как передает Report, за десять дней хорватскую территорию в качестве транзита использовали 65 тысяч беженцев.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает газета Tages-Anzeiger.

Почти все прибывшие в Хорватию беженцы транспортировались автобусами и поездами на венгерскую границу, откуда далее переправлялись властями в Австрию.