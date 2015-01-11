В Хорватии закончилось голосование во втором туре президентских выборов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Хорватии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени, начался подсчет голосов.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что согласно последним данным по состоянию на 16:30, явка избирателей составила 48,23%. Это существенно больше, чем было зарегистрировано в тот же час на предыдущих президентских выборах 2009 года.

ГИК сообщил, что первые результаты подсчета голосов будут объявлены после 20:00 (22:00 мск).

В состязании за пост главы государства участвовали два кандидата - действующий президент Иво Йосипович, представляющий Социал-демократическую партию Хорватии (СДПХ), и Колинда Грабар-Китарович, выступающая от правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС). Победителем станет тот кандидат, который получит простое большинство.