В Хорватии завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку), начался подсчет голосов.

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку), начался подсчет голосов.

Как передает Report со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 (19:30 по Баку) явка избирателей составила 36,09%, что более чем на 2,5 п.п. меньше, чем в ходе выборов президента в 2019 году. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов ГИК начнет объявлять в 20:00 (23:00 по Баку).

Отметим, что граждане Хорватии в воскресенье выбирали президента на очередной пятилетний срок. Правом голоса на этих выборах обладали 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 тыс. проживающих за рубежом.

На пост главы государства претендуют восемь человек. Фаворитами являются действующий президент Зоран Миланович и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество". В борьбе за кресло главы государства также принимают участие представитель партии "Мост" Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой партии "Можемо!" Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней будет проведен второй тур, в котором примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.