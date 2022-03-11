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В Хорватии с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва

В Хорватии с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД республики.
Другие страны
11 марта 2022 г. 11:55
В Хорватии с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва

Неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

"После 23:00 управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта" — рассказали в ведомстве.

На место происшествия отправили полицейских, которые нашли воронку на улице Ярунской. Возле нее также находились два парашюта.

Отмечается, что несколько автомобилей поблизости получили повреждения, пострадавших нет. Район оцепили, сейчас там работают эксперты.

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Версия на английском языке Unidentified object falls from sky in Croatia
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın paytaxtına naməlum obyekt düşüb, partlayış olub

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