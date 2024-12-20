В Хорватии подросток напал с ножом на учеников и учителей в школе, ранены 7 человек

В Хорватии подросток напал с ножом на учеников и учителей в школе, ранены 7 человек

Подросток с ножом ранил семь учеников и учителей в ходе нападения на школу в районе Пречко в Загребе, его задержала полиция.

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Подросток с ножом ранил семь учеников и учителей в ходе нападения на школу в районе Пречко в Загребе, его задержала полиция. Как передает Report. со ссылкой на телеканал HRT, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. "Мы, как и вся хорватская общественность, потрясены этой великой трагедией, произошедшей сегодня утром в начальной школе Пречко в Загребе. Министр [внутренних дел Давор] Божинович и министр [науки и образования Радован] Фукс в настоящее время находятся там. Они, как и полиция и все другие службы, пытаются определить, что именно произошло при этом крупном инциденте. На данный момент у нас есть информация, что несколько учащихся госпитализированы в больницы Загреба из-за полученных ранений", - сказал он. По данным HRT, нападавший может быть учеником той же школы. Телеканал отмечает, что, по неофициальным сведениям, один из пострадавших учеников скончался от полученных ранений. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada yeniyetmə şagird və müəllimlərə bıçaqla hücum edib, 7 nəfər yaralanıb