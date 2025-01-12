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В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии начался второй тур президентских выборов В Хорватии в 07:00 по местному времени (10:00 по Баку) в стране и за рубежом открылись более 6,5 тыс. избирательных участков для голосования в рамках второго тура президентских выборов, которое продлится до 19:00 (22:00 по Баку).
Другие страны
12 января 2025 г. 10:19
В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии в 07:00 по местному времени (10:00 по Баку) в стране и за рубежом открылись более 6,5 тыс. избирательных участков для голосования в рамках второго тура президентских выборов, которое продлится до 19:00 (22:00 по Баку).

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госизбиркома Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают 3 769 598 избирателей, 251 170 из которых смогут отдать свой голос за рубежом. Для желающих принять участие в голосовании будет открыто 6 755 избирательных участков, из них 105 - в 38 странах.

Гражданам страны будет необходимо проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. На пост главы государства на пятилетний срок претендуют занявшие по итогам предыдущего раунда первое и второе места действующий президент Зоран Миланович и врач, ученый и экс-министр науки, образования и спорта Драган Приморац.

Отметим, что в первом туре 29 декабря 2024 г. ни один из восьми претендентов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов. Миланович и Приморац набрали 49,09% и 19,35% голосов избирателей соответственно. Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, который получит относительное большинство, то есть наберет больше голосов, чем оппонент.

Согласно исследованию агентства IPSOS по заказу хорватского телеканала Nova TV, Зоран Миланович по-прежнему имеет значительное преимущество над Драганом Приморацем - из всех опрошенных, заявивших о намерении участвовать в выборах президента, 67,4% готовы отдать голос за Милановича, а за Примораца - чуть менее 27%. Неопределившихся - 5,8%. Таким образом, разрыв превышает 40 процентных пунктов.

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