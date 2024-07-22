В Хорватии мужчина застрелил пять человек в доме престарелых и инвалидов

Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, в результате чего погибли пять человек.
Как передает Report, об этом сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT).
"По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - сообщил национальный телеканал.
Местные СМИ предполагают, что нападавший уже задержан, МВД Хорватии пока не выступило с официальным сообщением.