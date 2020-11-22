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В Хорватии четыре человека погибли в ДТП

В Хорватии четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в субботу в центральной части Хорватии в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.
Другие страны
22 ноября 2020 г. 00:47
В Хорватии четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в субботу в центральной части Хорватии в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение HRT.

По данным телеканала, столкновение двух автомобилей произошло на автомагистрали в 19 км от Загреба по направлению к городу Карловацу. Грузовик врезался в остановившийся на обочине микроавтобус, в котором находились девять пассажиров. Несмотря на установленный аварийный знак, водитель грузового автомобиля по пока неустановленным причинам не смог избежать столкновения.

Экстренные службы доставили пострадавших в несколько клиник в Загребе. Идет расследование причин ДТП.

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