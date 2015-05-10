В ходе спецоперации в Македонии убиты 14 боевиков

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в Македонии были ликвидированы 14 боевиков, которые входили в террористическую группировку, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.
Как отмечается, число жертв среди полицейских увеличилось до восьми, еще 37 были ранены.
Премьер-министр Македонии Никола Груевский заявил, что вооруженная группа, состоящая из 40 хорошо тренированных бойцов, планировала совершение серии атак на государственные здания, места поведения спортивных мероприятий и торговые центры.
«Одна из целей группировки заключалась в дестабилизации Македонии», - добавил Груевский.
По его словам, среди боевиков не было этнических албанцев.
Ранее стало известно, что полиция Македонии вынудила сдаться группу из 20 человек, которые оказывали вооруженное сопротивление.
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