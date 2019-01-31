В ходе протестов в Венесуэле задержали около 900 человек

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Венесуэльские силовики задержали почти 900 человек в ходе антиправительственных выступлений в стране на минувшей неделе.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в среду в эфире радиостанции Union Radio исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро, ранее сообщавший о 850 задержанных.

«Мы зарегистрировали 896 задержанных с 21 по 27 января, речь идёт не только о манифестантах, но и родственниках военных, в данном случае сержантов, выступивших против правительства», – сказал Ромеро.

По его словам, под стражей до сих пор остается «51 несовершеннолетний». Правозащитник также отметил, что в настоящее время в Венесуэле насчитывается «973 политических заключённых».

Согласно данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы задержали французских журналистов.