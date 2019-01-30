В столице Венесуэлы задержали французских журналистов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В столице Венесуэлы Каракасе задержаны два французских журналиста.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает национальный синдикат работников прессы Венесуэлы в Twitter.

Отмечается, что журналисты работали над программой Quotidien, которая транслируется на одном из французских телеканалов.

Причины задержания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро выйти на улицы 2 февраля.