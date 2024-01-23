В ходе протестов фермеров на юге Франции погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали и находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП, которое произошло во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции.

Один человек погиб, еще двое пострадали и находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП, которое произошло во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на RMC, об этом сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо.

"Я только что узнал о дорожно-транспортном происшествии в Памье, в департаменте Арьеж. Одна женщина погибла. Ее муж и дочь находятся в тяжелом состоянии, им оказывают помощь", - сказал Руссо, добавив, что речь идет о членах федерации.

По данным префектуры департамента Арьеж, авария произошла в 05:45 по местному времени на шоссе N20, соединяющем Париж с югом Франции, которое фермеры частично заблокировали. Автомобиль по неизвестной причине врезался в выставленные аграриями блоки из соломы, сбив трех человек. В машине находились несколько человек, все они задержаны.

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС.