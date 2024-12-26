В ходе операции в окрестностях Хомса погибли четыре сирийских силовика

Силы безопасности переходного правительства Сирии проводят операцию против сторонников бывшего режима к северо-западу от города Хомс - административного центра одноименной провинции (165 км от Дамаска).

Силы безопасности переходного правительства Сирии проводят операцию против сторонников бывшего режима к северо-западу от города Хомс - административного центра одноименной провинции (165 км от Дамаска).

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Watan.

Согласно информации, в ходе столкновения с группой вооруженных лиц в населенном пункте Балкаса погибли четверо сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания, департамент военных операций в Дамаске направил в провинцию Хомс крупные подкрепления для ликвидации укрывающихся там сторонников экс-президента Башара Асада.

Напомним, что в конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.