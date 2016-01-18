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    В ходе европейского турне Рухани встретится с папой римским Франциском

    Это будет первый зарубежный визит президента Ирана после начала реализации ядерного соглашения и отмены санкций

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В ходе предстоящего европейского турне президент Ирана Хасан Рухани посетит Ватикан и встретится с папой римским Франциском. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал ИРИНН. 

    "В ходе своего визита в Италию президент Ирана также посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском", - говорится в сообщении.

    Как сообщало ранее агентство ИРНА, 25-26 января Хасан Рухани посетит с официальным визитом Италию.

    "В Риме Хасан Рухани проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелла и премьер-министром Маттео Ренци, встретится с потенциальными итальянскими инвесторами и руководителями ведущих предприятий страны", - сообщало агентство.

    Затем Рухани направится во Францию, где будет находиться 27-28 января. Во французской столице ожидаются его переговоры с президентом Франсуа Олландом и другими представителями руководства Франции, а также встречи с французскими предпринимателями и журналистами.

    Это будет первый зарубежный визит президента Ирана после начала реализации ядерного соглашения и отмены санкций.

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