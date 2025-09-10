В ходе беспорядков во Франции задержаны более 300 человек
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 21:19
Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии достигло 327 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - указано в материале.
BFMTV отметило, что из них 199 задержаний произошли в столице.
Отметим, что в среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.
Последние новости
22:25
В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человекаПроисшествия
22:17
Число погибших при ударах ЦАХАЛ по Йемену достигло 35 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:11
Видео
Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на МарсеДругие страны
22:02
В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случаяПроисшествия
21:59
У жены премьера Польши угнали автомобильДругие страны
21:51
ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭДругие страны
21:42
Начальник Генштаба подтвердил, что за ударами по Сирии стоит ИзраильДругие страны
21:23
Нетаньяху пригрозил новыми ударами по хуситам в ЙеменеДругие страны
21:19