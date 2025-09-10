В ходе беспорядков во Франции задержаны более 300 человек

Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии достигло 327 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - указано в материале.

BFMTV отметило, что из них 199 задержаний произошли в столице.

Отметим, что в среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.