В ходе беспорядков в Лондоне пострадал полицейский

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Британский полицейский получил ранения в ходе беспорядков в Лондоне, начавшихся после мирной акции протеста.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что вышедшие на городские улицы протестующие забрасывали полицию бутылками и петардами, переворачивали мусорные баки. Кроме того, они забаррикадировали одну из дорог.

По данным агентства, в ходе столкновений был задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений.

Акция протеста началась в британской столице после кончины 20-летнего Рашана Чарльза. Родственники мужчины винят в его смерти полицию.

В конце июня в ходе столкновений с демонстрантами в Лондоне пострадали шестеро полицейских.