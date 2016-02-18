​В ходе беспорядков в Гватемале ранены десятки человек

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Протесты жителей против роста тарифов в Гватемале закончились в среду ранением как минимум 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

По данным полиции, с раннего утра жители одного из районов пригорода столицы страны Вилья-Нуэва блокировали шоссе, ведущее к Тихому океану. Их возмутило увеличение платы за водоснабжение сразу в три раза, а также рост цен на вывоз мусора.

После перекрытия дороги на место прибыли полицейские, сообщает портал Prensa Libre. Диалога с протестующими не получилось – они подожгли покрышки, после чего силы правопорядка начали разгон акции с применением слезоточивого газа. Группы молодых людей в ответ вступили в противостояние с полицией, применяя палки и кидая в стражей порядка камни.