В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

На Филлипинах в ходе антиправительственных протестов задержаны 216 человек, включая несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на издание The Manila Times, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и местного самоуправления.

Отмечается, что они были задержаны за поджоги автомобилей, метание камней и бутылок с зажигательной смесью, а также разгром близлежащего мотеля.

Акция протеста под названием "Марш триллиона песо" была инициирована общественными активистами на фоне выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.