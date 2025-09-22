Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 11:18
    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    На Филлипинах в ходе антиправительственных протестов задержаны 216 человек, включая несовершеннолетних.

    Как передает Report со ссылкой на издание The Manila Times, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и местного самоуправления.

    Отмечается, что они были задержаны за поджоги автомобилей, метание камней и бутылок с зажигательной смесью, а также разгром близлежащего мотеля.

    Акция протеста под названием "Марш триллиона песо" была инициирована общественными активистами на фоне выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.

