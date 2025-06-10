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В ходе акций протеста в США задержаны 170 человек

В ходе акций протеста в США задержаны 170 человек В США задержаны 170 человек во время протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа.
Другие страны
10 июня 2025 г. 10:38
В ходе акций протеста в США задержаны 170 человек

В США задержаны 170 человек во время протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

Среди них как минимум 20 человек были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

По данным телеканала CNN, в Сан-Франциско полиция задержала по меньшей мере 150 человек.

Массовые акции протеста начались 6 июня в Лос-Анджелесе, затем распространились и на другие города - Атланту, Сиэтл, Даллас и т.д. С целью предотвращения протестов и беспорядков в районе Лос-Анджелеса задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, Минобороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты.

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