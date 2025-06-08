В Харьковской области Украины из-за атак погибли три человека, 23 пострадали

ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары с применением различных видов вооружения по 9 населенным пунктам Харьковской области Украины.

ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары с применением различных видов вооружения по 9 населенным пунктам Харьковской области Украины.

Как передает Report, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В городе Харькове погибли 2 человека, пострадали 18 человек; в поселке Старый Салтов пострадали женщины 46 и 53 лет и 30-летний мужчина; в городе Купянске пострадал 44-летний мужчина; в селе Казачья Лопань погиб 60-летний мужчина, пострадал 47-летний мужчина", - написал Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов в Харькове повреждены 3 частных дома, административное и нежилое здания, ипподром и 3 автомобиля, здание "Детской железной дороги". В Харьковском районе области повреждены 4 частных дома, хозяйственные постройки и труба газоснабжения, в Купянском - 2 частных дома и хозяйственные постройки, в Изюмском - складское здание, автомобиль и экскаватор, в Чугуевском районе - 2 автомобиля.