Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часа
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 12:05
Переговоры об освобождении заложников и прекращении войны в секторе Газа проходят в "позитивном ключе".
Как передает Report со ссылкой на The Times of israel, об этом сообщили источники близкие к переговорной группе ХАМАС.
"Вчерашние переговоры прошли в позитивном ключе, первый раунд длился четыре часа. Непрямые переговоры планируется возобновить (во вторник - ред.) в полдень", - сообщил один из источников.
Другой палестинский источник подтверждает, что переговоры продолжатся в египетском курортном городе Шарм-эш Шейхе.
Последние новости
12:35
Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГКомандные
12:33
Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетикиЭнергетика
12:32
Возбуждено уголовное дело по факту ножевого нападения на сотрудницу TƏBİB - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:31
Эрдоган прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
12:29
Очередное заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС состоится в АлбанииМилли Меджлис
12:27
Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадковЭкология
12:27
В НАНА создается Академия молодежиНаука и образование
12:25
Фото
Президент Азербайджана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в ГабалеВнешняя политика
12:24