    Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часа

    Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часа

    Переговоры об освобождении заложников и прекращении войны в секторе Газа проходят в "позитивном ключе".

    Как передает Report со ссылкой на The Times of israel, об этом сообщили источники близкие к переговорной группе ХАМАС.

    "Вчерашние переговоры прошли в позитивном ключе, первый раунд длился четыре часа. Непрямые переговоры планируется возобновить (во вторник - ред.) в полдень", - сообщил один из источников.

    Другой палестинский источник подтверждает, что переговоры продолжатся в египетском курортном городе Шарм-эш Шейхе.

