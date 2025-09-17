Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 23:37
    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Армия Израиля в ходе удара 9 сентября по делегации палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе выпустил по меньшей мере 12 ракет. 

    Как передает Report, с таким утверждением выступил член политбюро движения Гази Хамад, находившийся в здании, которое подверглось атаке.

    "Меньше, чем через час после того, как мы с членами переговорной делегации приступили к обсуждению нового предложения о прекращении огня в секторе Газа, мы услышали громкие взрывы. Бомбардировка была очень интенсивной: за минуту противник выпустил по нам около 12 ракет", - его слова приводятся в официальном Telegram-канале ХАМАС.

    Член политбюро радикалов отметил, что участники встречи в Дохе "сразу поняли, что это израильский авианалет" и "успели покинуть здание", подвергшееся обстрелу.

    Хамад также подчеркнул, что, по его мнению, одобрение Вашингтоном действий Израиля "подрывает авторитет американской стороны и ставит под сомнение ее способность выступать в роли посредника" на непрямых переговорах по Газе. Он также считает, что ответственность за освобождение заложников несет не ХАМАС, а руководство Израиля, которое "должно добиваться их возвращения на родину". 

