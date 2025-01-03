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В ХАМАС подтвердили данные о новом раунде переговоров с Израилем

В ХАМАС подтвердили данные о новом раунде переговоров с Израилем Движение ХАМАС официально объявило о возобновлении непрямых переговоров с Израилем, которые пройдут 3 января в столице Катара Дохе.
Другие страны
3 января 2025 г. 23:20
В ХАМАС подтвердили данные о новом раунде переговоров с Израилем

Движение ХАМАС официально объявило о возобновлении непрямых переговоров с Израилем, которые пройдут 3 января в столице Катара Дохе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении движения.

В документе отмечается, что темами переговоров являются достижение полного прекращения огня в секторе Газа, вывод израильских войск и возвращение палестинских беженцев в свои дома на всей территории сектора.

При этом о планах обсуждения вопроса обмена пленными – израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах не сообщается.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

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