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В ХАМАС назвали возможной сделку по Газе без "новых условий" Израиля

В ХАМАС назвали возможной сделку по Газе без "новых условий" Израиля Заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников возможно, если израильская сторона прекратит выдвигать новые условия.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 20:21
В ХАМАС назвали возможной сделку по Газе без новых условий Израиля

Заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников возможно, если израильская сторона прекратит выдвигать новые условия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС в Telegram-канале.

"Исламское движение сопротивления ХАМАС подтверждает, что, учитывая серьезные и позитивные переговоры, проходящие в Дохе под эгидой выступающих посредниками наших катарских и египетских братьев, достижение соглашения о прекращении огня и обмене заложников возможно, если Израиль прекратит ставить новые условия", - отмечается в тексте.

Ранее Bloomberg отмечал, что власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС добились прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа. По данным СМИ, 16 декабря израильская делегация отправилась в Катар на переговоры по Газе. Портал Ynet утверждает, что большинство деталей согласовано, но основной спор заключается в числе заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе.

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