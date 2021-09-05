В Гвинее предприняли попытку государственного переворота

Попытка государственного переворота предпринята в Гвинейской Республике.
Как передает Report, об этом сообщил журнал
В свою очередь агентство
По его данным, единственная трасса, которая ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, где расположен президентский дворец, перекрыта солдатами. Высокопоставленный чиновник заявил агентству, что президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим. Однако собеседник не сообщил подробностей происходящего.
Ранее Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри в воскресенье велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах присутствуют многочисленные военные. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.