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В Гвинее экс-президент Конде подозревается в подготовке госпереворота

В Гвинее экс-президент Конде подозревается в подготовке госпереворота Бывший президент Гвинеи Альфа Конде, смещенный три года назад со своего поста военными, вовлечен в подготовку в стране государственного переворота.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 22:17
В Гвинее экс-президент Конде подозревается в подготовке госпереворота

Бывший президент Гвинеи Альфа Конде, смещенный три года назад со своего поста военными, вовлечен в подготовку в стране государственного переворота.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Guinee 360, об этом заявил секретарь администрации президента в ранге министра генерал Амара Камара на брифинге.

"Альфа Конде готовит государственный переворот. Мы узнали об этом по либерийскому телевидению. Был арестован гражданин Гвинеи, и в ходе допросов было установлено, что Альфа Конде вместе с другими людьми занимается подстрекательством к государственному перевороту в Гвинее", - сказал он.

Камара добавил, что государство имеет широкий набор правовых инструментов для обеспечения соблюдения закона.

"В этом вопросе ничего не будет упущено из виду, - подчеркнул он. - Государство может найти любого, кто находится в противоречии с законом, и привлечь его к ответственности. Это касается и Альфы Конде".

В Гвинее у власти находятся военные, которые в сентябре 2021 года совершили государственный переворот под управлением Мамади Думбуя, отстранив от власти президента Альфу Конде. Мятежники отменили действие конституции и создали Национальный комитет по сплочению и развитию как орган высшего управления страной. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период.

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