В Гватемале запросили почти 3 тыс. лет тюрьмы для экс-начальника Генштаба ВС

Бывшего начальника Генштаба ВС Гватемалы Бенедикто Лукаса Гарсию хотят лишить свободы почти на 3 000 лет за геноцид и преступления против человечности.

Бывшего начальника Генштаба ВС Гватемалы Бенедикто Лукаса Гарсию хотят лишить свободы почти на 3 000 лет за геноцид и преступления против человечности.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Figaro.

92-летний мужчина обвиняется в причастности к зачисткам коренного населения в 1978-1982 годах. Число погибших тогда превысило 1 200 человек.

В материале со ссылкой на прокурора подчеркивается, что фигурант стремился уничтожить этническую группу майя иксиль. Вооруженные силы Гватемалы в годы гражданской войны считали представителей этой группы "внутренним врагом".

При этом в настоящее время Гарсия уже отбывает 58-летний тюремный срок.

Из публикации следует, что по состоянию здоровья мужчину перевели в военный госпиталь. Оттуда он следил за судебным заседанием по новому делу, приняв участие в слушаниях по видеоконференцсвязи.