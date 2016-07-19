​В Гватемале в тюрьме строгого режима произошел бунт, 50 человек пострадали, есть погибшие

Баку. 19 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и 50 пострадали в понедельник в ходе бунта, устроенного в гватемальской тюрьме "Павон".

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты Prensa Libre.

Согласно информации, две группировки заключенных устроили перестрелку на территории исправительного учреждения максимально строгого режима.

Беспорядки начались, после того как в одном из дворов тюрьмы была взорвана граната. В числе погибших оказался один из самых известных заключенных страны, бывший капитан вооруженных сил Бирон Лима, осужденный в 1998 году за убийство епископа Хуана Херарди. Как сообщил представитель системы исполнения наказаний центральноамериканского государства Руди Эскивель, в пяти тюрьмах комплекса "Фрайханес", куда входит и "Павон", была объявлена тревога. Власти отправили туда дополнительный контингент полицейских и военнослужащих для поддержания режима безопасности.

В сентябре прошлого года в этой же тюрьме во время беспорядков пострадали 20 человек.