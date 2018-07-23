В Гватемале обстреляли автомобиль сотрудника посольства США

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Автомобиль с сотрудником американского посольства в Гватемале подвергся обстрелу в департаменте Эскуинтла на юге страны, в результате инцидента никто не пострадал, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел накануне в муниципалитете Сан-Висенте-Пакайя. По данным издания, в автомобиле находился первый секретарь американского посольства в стране Лоуренс Пол Островский.

Накануне вечером в одном из домов муниципалитета произошло убийство женщины. После чего сформировалась группа из порядка 150 вооруженных людей, которые начали проверять проезжающие мимо автомобили. По словам полиции, автомобиль, в котором находился сотрудник посольства США, не остановился по требованию местных жителей, в ответ на это один из них выстрелил по автомобилю.

По сообщению полиции, секретарь посольства США был немедленно эвакуирован и сопровождался полицией по дороге в свою резиденцию.

Посольство США в Гватемале подтвердило инцидент.