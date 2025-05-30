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В Гватемале обнаружили остатки города майя возрастом более 2,8 тыс. лет

В Гватемале обнаружили остатки города майя возрастом более 2,8 тыс. лет Археологи обнаружили на севере Гватемалы остатки города древней цивилизации майя, возраст которого составляет более 2,8 тыс. лет.
Другие страны
30 мая 2025 г. 04:52
В Гватемале обнаружили остатки города майя возрастом более 2,8 тыс. лет

Археологи обнаружили на севере Гватемалы остатки города древней цивилизации майя, возраст которого составляет более 2,8 тыс. лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство культуры страны.

По его информации, находка занимает площадь 16 кв. км. и датируется периодом 800-500 гг. до н.э.. На объекте присутствуют пирамиды, астрономические обсерватории и памятники. Найденный город получил название Лос-Абуэлос из-за обнаружения двух антропоморфных скульптур.

"Эти фигуры, датируемые 500-300 годами до нашей эры, могут быть связаны с древними ритуальными практиками поклонения предкам, что усиливает их культурную и символическую значимость", - отмечает Министерство.

Помимо города, был обнаружен еще один район под названием Петнал с возвышающийся 33-метровой пирамидой, украшенной фресками доклассического периода, а также место под названием Камбраяль, которое имеет уникальную систему каналов для транспортировки воды.

Как подчерикивает Министерство, эти три объекта образуют до сих пор неизвестный городской треугольник, открытие которого позволяет переосмыслить понимание церемониальной и социально-политической организации Петена.

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